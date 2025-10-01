Real Madrid : Kylian Mbappé égale un record de CR7

Le numéro 10 de la Casa Blanca, Kylian Mbappé, marche dans les pas de son idole. Avec 13 buts inscrits en seulement 9 rencontres disputées, l’attaquant du Real Madrid a égalé le rythme infernal de Cristiano Ronaldo lors de la saison 2014-2015, quand le Portugais avait terminé avec 61 réalisations, un record absolu sous le maillot merengue. Auteur de 5 des 6 premiers buts de son équipe en Ligue des Champions puis d’un nouveau triplé face à Kairat Almaty hier soir, le Français affiche des statistiques folles. Sa moyenne actuelle : un but toutes les 60 minutes. Cela dépasse même celle de CR7 à son apogée (un but toutes les 76 minutes).

Au-delà des chiffres, c’est une véritable « Mbappédépendence » qui s’installe à Madrid sous Xabi Alonso. Plus de la moitié des buts de l’équipe (56,5 %) portent déjà sa signature. Mais loin d’inquiéter le vestiaire, cette domination est perçue comme une bénédiction. « C’est le meilleur joueur du monde », juge David Alaba, tandis que Xabi Alonso salue « tout ce qu’il fait pour aider l’équipe ». Si Mbappé maintenait ce rythme, il pourrait non seulement égaler, mais peut-être dépasser le record mythique de Cristiano Ronaldo, inscrivant un nouveau chapitre dans l’histoire du Real Madrid et du football français.