John Williams quitte les Girondins de Bordeaux

Le FC Girondins de Bordeaux a annoncé ce mercredi la fin de sa collaboration avec John Williams, arrivé à la fin de l’été 2024 pour bâtir l’effectif et préparer la première saison du club en National 2. Le directeur sportif quitte ses fonctions alors que le groupe est désormais constitué pour l’exercice 2025-2026, permettant au projet sportif de se poursuivre.

La suite après cette publicité

Dans un communiqué, le club a remercié Williams pour son engagement, son investissement et son professionnalisme, lui adressant ses vœux de réussite pour la suite de sa carrière. Bordeaux, de son côté, réaffirme sa volonté de poursuivre son travail avec détermination afin d’atteindre son objectif affiché : la montée. Pour le moment, Bordeaux est 7e de National 2.