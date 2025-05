Le Real Madrid a fixé le prix de Rodrygo

Il y a quelques semaines seulement, la tendance était claire au Real Madrid : on se dirigeait vers un départ de Vinicius Jr. Pas forcément heureux du côté de la capitale espagnole et convoité par l’Arabie saoudite, prête à lui faire une offre historique, la vedette de la Canarinha était prête à faire ses valises. Mais les choses ont changé, et tout indique qu’il va prolonger son contrat, avec une augmentation salariale à la clé, et continuer d’enflammer les défenses adverses sous la tunique blanche du Real Madrid.

En revanche, son compatriote Rodrygo lui risque bel et bien de partir. Ces dernières semaines, toutes les informations des médias madrilènes vont d’ailleurs dans ce sens. Déçus des prestations du joueur formé à Santos, dont le dernier but remonte à il y a plus de deux mois, les dirigeants du club le plus prestigieux de la planète sont prêts à le vendre, conscients qu’ils vont en plus recevoir des propositions intéressantes.

Son prix est connu

Et le joueur, qui traîne son spleen, est clairement conscient de la menace qui plane au-dessus de sa tête, et que lui-même ne verrait pas forcément un départ comme quelque chose de négatif. Comme l’explique Relevo, le club de la capitale espagnole a déjà fixé le prix de son attaquant : 100 millions d’euros.

Le média rajoute que Manchester City est intéressé, et qu’Arsenal est aussi venu aux nouvelles ces derniers jours. Deux écuries qui n’auraient aucun mal à s’aligner sur les demandes du Real Madrid, qui avait déboursé 45 millions d’euros pour l’enrôler à l’été 2019. Mais ce nouveau cycle qui va démarrer cet été devrait se faire sans celui qui a été un des principaux artisans des sacres récents du club…