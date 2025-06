CDM des clubs : l’Inter Miami et Palmeiras se qualifient, match rocambolesque entre Al-Ahly et Porto

Cette nuit, il y a eu énormément de buts en Coupe du monde des clubs. Pour clôturer le groupe A comme il se doit, l’Inter Miami défiait Palmeiras en même temps que Porto affrontait Al-Ahly. Deux rencontres très prolifiques à l’issue desquelles personne n’a gagné. Pour autant, les deux grands gagnants de cette soirée sont le club américain et la formation brésilienne. En effet, malgré leur match nul de la nuit (2-2), les deux équipes se sont qualifiées pour la suite du tournoi. Vainqueurs de Porto lors du match précédent (2-1), les Floridiens ont rapidement pris l’avantage grâce à Allende (16e). À l’heure de jeu, Luis Suarez a inscrit son premier but du tournoi pour offrir le break aux siens. Une avance qui s’est finalement écroulée avec les buts brésiliens de Paulinho (80e) et Mauricio (87e) en fin de match pour arracher le nul (2-2).

La suite après cette publicité

Un nul qui profite donc aux deux équipes qui se qualifient, car, dans le même temps, Porto et Al-Ahly se sont neutralisés au terme d’un match très prolifique (4-4). Mené à la mi-temps par un doublé de Wessam Abou Ali qui avait répondu au seul but de Rodrigo Mora, le club portugais avait réagi au retour des vestiaires grâce à William Gomes (2-2, 50e). Mais alors qu’Abou Ali s’est offert le triplé dans la foulée (3-2, 51e), Samu a remis les deux équipes à hauteur quelques secondes plus tard (3-3, 54e). Finalement, Porto, qui avait encore été mené après un but de Ben Romdhane à la 64e minute, a arraché le nul en fin de match grâce à Pepê (4-4, 89e). Éliminés, les Dragoes ont conclu un tournoi calamiteux avec aucune victoire et une non-qualification malgré un groupe abordable. De leur côté, l’Inter Miami et Palmeiras affronteront respectivement le PSG et Botafogo en 8es de finale.