Luka Modric annonce son départ du Real Madrid !

Toutes les belles choses ont une fin et même l’histoire d’amour entre Luka Modric et le Real Madrid. Arrivé au sein du club madrilène en 2012 en provenance de Tottenham, le milieu croate de 39 ans a réalisé une carrière incroyable au sein de la Casa Blanca. En treize ans, Luka Modric a disputé 590 matches pour 43 buts inscrits et 90 passes décisives. Le tout en étant le maître créatif de cette équipe merengue et en remportant 6 Ligues des Champions, 4 Liga et un total de 28 titres avec la formation madrilène. Arrivant en fin de contrat cet été, il a toutefois annoncé son départ du club où il aura passé la plus grande partie de sa carrière.

«Le temps est venu. Le moment que je n’aurais jamais voulu voir arriver, mais c’est le football, et dans la vie, tout a un début et une fin… Samedi, je jouerai mon dernier match au Santiago Bernabéu. Je suis arrivé en 2012 avec l’espoir de porter le maillot de la meilleure équipe du monde et l’ambition de faire de grandes choses, mais je n’aurais pas pu imaginer ce qui allait suivre. Jouer pour le Real Madrid a changé ma vie de footballeur et de personne. Je suis fier d’avoir fait partie de l’une des époques les plus réussies du meilleur club de l’histoire», a-t-il débuté dans un communiqué.

Il disputera la Coupe du monde des Clubs

L’international croate (186 capes et 27 buts inscrits) qui fera ses adieux aux supporters ce samedi contre la Real Sociedad pour le compte de la 38e journée de Liga, a rendu hommage aux personnes qui l’ont accompagné au Real Madrid : «je tiens à remercier sincèrement le club, en particulier le président Florentino Pérez, mes coéquipiers, les entraîneurs et tous ceux qui m’ont aidé tout au long de cette période. Au fil des années, j’ai vécu des moments incroyables, des retours apparemment impossibles, des finales, des célébrations et des nuits magiques au Bernabéu… Nous avons tout gagné et j’ai été très heureux. Très, très heureux. Mais au-delà des titres et des victoires, je porte dans mon cœur l’affection de tous les supporters du Real Madrid. […] Je pars le cœur rempli. Plein de fierté, de gratitude et de souvenirs inoubliables. Et même si, après la Coupe du Monde des Clubs, je ne porterai plus ce maillot sur le terrain, je serai toujours un supporter du Real Madrid. On se reverra. Le Real Madrid sera toujours ma maison. À vie. Hala Madrid et rien d’autre. Luka Modrić.»

Un départ confirmé par le club madrilène qui a félicité son capitaine pour sa très belle carrière. Il a également annoncé que Luka Modric participera à la Coupe du monde des Clubs entre le 15 juin et le 13 juillet prochain. Sa dernière compétition sous le maillot merengue : «le Real Madrid CF et notre capitaine Luka Modrić ont convenu de mettre fin à une période inoubliable en tant que joueur de notre club à la fin de la Coupe du Monde des Clubs, que notre équipe disputera aux États-Unis à partir du 18 juin. Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et sa profonde affection à quelqu’un qui est déjà l’une des plus grandes légendes de notre club et du football mondial. Pour le président du Real Madrid, Florentino Pérez, "Luka Modrić restera à jamais dans le cœur de tous les supporters du Real Madrid comme un footballeur unique et exemplaire, qui a toujours représenté les valeurs du Real Madrid. Son jeu a captivé les supporters du Real Madrid et du monde entier. Son héritage perdurera à jamais." Le Real Madrid souhaite à Luka Modrić et à sa famille tout le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie. Le Santiago Bernabéu lui rendra hommage ce samedi à l’occasion du dernier match de championnat de notre équipe.»