Tariq Lamptey quitte Brighton pour la Fiorentina

Arrivé à Brighton en 2020 en provenance de Chelsea, Tariq Lamptey quitte la Premier League pour rejoindre l’Italie et la Serie A. L’arrière droit de 24 ans s’engage avec la Fiorentina dans le cadre d’un transfert définitif, dont le montant n’a pas été divulgué. Malgré plusieurs blessures, Lamptey quitte les Seagulls avec cinq buts et douze passes décisives en 122 matchs toutes compétitions confondues.

«Ce transfert met fin à une aventure de cinq ans et demi avec Brighton (Albion). (…) Tariq a rejoint Brighton (Albion) en provenance de Chelsea lors du dernier jour du mercato hivernal en janvier 2020. Il avait intégré le centre de formation des Blues à l’âge de 7 ans, gravissant les échelons jusqu’aux moins de 18 ans, avec lesquels il a fait ses débuts à seulement 16 ans. Avec Brighton, il a disputé 122 matchs, inscrit 5 buts et délivré 12 passes décisives», indiquent les Seagulls sur leur site officiel.