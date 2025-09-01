Manchester United a trouvé un accord avec un gardien

Manchester United veut renforcer son secteur des gardiens de but. Alors qu’André Onana est blessé et qu’Altay Bayindir a multiplié les erreurs en ce début de saison, le recrutement d’un autre gardien est prioritaire pour Manchester United. Les Red Devils viennent d’ailleurs de trouver un accord avec le portier belge Senne Lammens (23 ans) selon The Athletic.

Gardien d’Antwerp ce dernier doit se rendre à Manchester ce matin alors qu’il est aussi suivi par Aston Villa. Du côté des Villans, Emiliano Martinez est aussi suivi de près par Manchester United. Si un accord a été trouvé entre les Red Devils et Senne Lammens, il faut en trouver un avec Antwerp qui réclame 25 millions d’euros pour son joueur.