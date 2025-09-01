Rennes : Jordan James se rapproche de Leicester

Un nouveau départ se précise du côté du Stade Rennais. Selon les dernières informations de L’Equipe, le milieu gallois du Stade Rennais Jordan James serait en route pour le club anglais de Leicester dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat supérieure à 5 millions d’euros.

Pour rappel, l’ancien joueur de Birmingham, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le SRFC, avait également été approché par Parme (Italie), Wrexham et Ipswich, tous deux pensionnaires de Championship.