Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Rennes : Jordan James se rapproche de Leicester

Par Josué Cassé
Rennes @Maxppp

Un nouveau départ se précise du côté du Stade Rennais. Selon les dernières informations de L’Equipe, le milieu gallois du Stade Rennais Jordan James serait en route pour le club anglais de Leicester dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat supérieure à 5 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Pour rappel, l’ancien joueur de Birmingham, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le SRFC, avait également été approché par Parme (Italie), Wrexham et Ipswich, tous deux pensionnaires de Championship.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
League Championship
Rennes
Leicester
Jordan James

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
League Championship League Championship
Rennes Logo Stade Rennais FC
Leicester Logo Leicester
Jordan James Jordan James
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier