Pierre Dréossi et Diego Lopez quittent le RC Lens !

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes mais le RC Lens est déjà promis à un été plus que mouvementé. Samedi dernier, au sortir de la 34e et dernière journée de Ligue 1, Will Still annonçait ainsi son départ. «J’ai pris la décision suite aux problèmes de santé de ma femme. Je ne serai pas l’entraîneur du RC Lens la saison prochaine. C’était la dernière de la saison à Bollaert, c’était aussi ma dernière. Pour de multiples raisons. La raison principale, c’est que j’ai besoin de rentrer chez moi», indiquait le technicien belgo-britannique. Mais ce n’est pas tout.

Quelques jours plus tard, la formation lensoise s’apprête à vivre deux nouveaux départs et non des moindres. Selon les dernières informations de L’Equipe, que nous sommes en mesure de confirmer, Pierre Dréossi et Diego Lopez, respectivement directeur général et directeur sportif du club artésien, vont également mettre les voiles d’un commun accord avec leur président, Joseph Oughourlian. Une décision principalement justifiée par des désaccords sur la stratégie sportive du club.

Des désaccords sur la stratégie sportive

Après avoir procédé à de nombreuses ventes lors du dernier mercato hivernal tout en rééquilibrant les comptes et maintenant un certain niveau sportif, Diego Lopez a, certes, plus ou moins rempli sa mission (certains échecs sont malgré tout à signaler) mais le dirigeant lensois a finalement décidé de jeter l’éponge. Plongé dans le flou - alors que les décisions étaient prises entre Jean-Louis Leca, coordinateur sportif du club, Pierre Dréossi, directeur général, et lui-même, l’Espagnol a ainsi décidé de quitter le club de l’Artois.

Un sentiment également partagé par Pierre Dréossi qui, d’un commun accord avec Joseph Oughourlian, a donc également acté son départ. Après cette annonce, le propriétaire des Sang et Or s’apprête donc à vivre une fenêtre estivale agitée. Et pour cause. Si Diego Lopez avait déjà commencé à travailler sur de futures pistes pour les Lensois, le boss du RCL va désormais devoir rebâtir son secteur sportif en quelques jours. Une mission XXL alors que le mercato débutera, lui, le 1er juin prochain, conséquence directe de la Coupe du monde des clubs.