Europa League : Rayan Cherki dans l’équipe type

Ce jeudi, la Ligue Europa a délivré ses récompenses individuelles de l’édition 2024/2025 au lendemain du sacre de Tottenham contre Manchester United (1-0). Logiquement, on retrouve quatre joueurs des Spurs dans l’équipe type avec Guglielmo Vicario, Pedro Porro et Cristian Romero. Le finaliste perdant Manchester United place Casemiro et Bruno Fernandes. La sensation Bodo/Glimt glisse deux joueurs avec Fredrik Bjørkan et l’ancien Lensois Patrick Berg.

Autre demi-finaliste, Bilbao place l’ailier gauche Nico Williams tandis que Francfort qui a été en quart de finale est représenté par Robin Koch. Enfin, un Français est présent, il s’agit de Rayan Cherki, milieu offensif de l’Olympique Lyonnais.