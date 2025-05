Le RC Lens officialise son changement de gouvernance

Le RC Lens change tout. Comme nous vous le révélions ces dernières heures, le club artésien a décidé de se séparer de Pierre Dréossi et Diego Lopez, respectivement directeur général et directeur sportif. Deux départs intervenant après celui de Will Still, coach des Sang et Or lors de la saison 2024-2025. Ce jeudi soir, par le biais d’un communiqué, le RCL a officialisé ce coup de tonnerre. «Quelques jours après la fin de saison 2024-2025, au terme d’un conseil d’administration dédié au bilan de cet exercice, le Racing Club de Lens annonce des évolutions importantes dans sa gouvernance», précise dans un premier temps le club lensois avant de détailler les principaux changements.

La suite après cette publicité

Le communiqué complet du RC Lens

«La première concerne Pierre Dréossi qui quitte son poste de Directeur Général. Arrivé alors que le Racing était dans une situation économique glissante, il a œuvré au rétablissement de sa trajectoire. Dirigeant d’expérience, Pierre Dréossi a su créer les conditions d’une transition vers un nouveau modèle, avec réussite. Si sa mission opérationnelle s’achève ce jour, il intègre maintenant le Conseil d’Administration du club et représentera le Racing au sein des instances du football. Pour le remplacer, le club nomme Benjamin Parrot à ce poste central. Celui qui officiait jusqu’à présent en qualité de directeur général délégué, a été le pilote avec succès de tous les dossiers structurants du club cette saison, de l’achat du stade à l’appel d’offres équipementier en passant par l’écriture du plan stratégique du RCL. Il aura pour mission d’impulser son sens des process dans toutes les composantes du club. Du côté de la direction sportive, Diego Lopez, non aligné avec le board du club sur la vision de la stratégie sportive, quitte l’Artois. Directeur sportif depuis une saison, Diego Lopez a notamment réalisé des ventes d’envergure qui ont contribué au rééquilibrage économique du RCL tout en permettant au club de maintenir un niveau de compétitivité sportive. Sous sa direction, le club a structuré une méthodologie de recrutement et a considérablement développé son réseau à l’international. En outre Diego Lopez a renforcé la cellule de recrutement et établi un lien durable avec la post-formation. Jean-Louis Leca lui succède à la tête du département sportif. Précédemment coordinateur de celui-ci, l’ancien emblématique portier a été l’un des garants de la cohésion du vestiaire et s’est progressivement investi dans la direction sportive au sens large. Il aura pour objectif de structurer le centre de formation et piloter une stratégie agile, respectueuse de l’ADN lensois et ambitieuse. Le Président Oughourlian tient à remercier Diego Lopez pour ces douze mois de collaboration sous les couleurs artésiennes».