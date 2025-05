La mise au point de Joseph Oughourlian après le coup de tonnerre au RC Lens !

Le RC Lens change tout ! Quelques jours seulement après le départ de Will Still - le technicien belgo-britannique a décidé de quitter la formation lensoise face aux problèmes de santé de sa femme - le RC Lens a officialisé, ce jeudi soir, les départs de Pierre Dréossi et Diego Lopez, respectivement directeur général et directeur sportif du club artésien. Une décision principalement motivée par des désaccords sur la stratégie sportive des Nordistes.

Joseph Oughourlian salue le travail de Pierre Dréossi…

Contre toute attente et à la surprise générale, Joseph Oughourlian a donc décidé de réorganiser le pôle sportif et le pôle administratif du RC Lens qui étaient devenus bien trop illisibles avec des promotions internes. Pierre Dréossi est remplacé au poste de DG par Benjamin Parrot, ex-directeur général délégué du club qui a notamment piloté la négociation du contrat de sponsoring maillot et a géré également le dossier du rachat du stade. Quant à Diego Lopez, il est remplacé au poste de Directeur Sportif par Jean-Louis Leca, ancien joueur du club et qui était jusqu’alors coordinateur sportif. Les deux hommes connaissent parfaitement les arcanes des Sang et Or et ont toute la confiance de JO.

La nouvelle a été officialisée dans la soirée par le club artésien par le biais d’un communiqué. Le propriétaire du club, Joseph Oughourlian a, de son côté, expliqué les raisons de ce remaniement interne pour le moins inattendu. «Ils sont licenciés, enfin nous nous sommes séparés. Mais les deux cas sont différents. Pour Pierre, il avait accompli sa mission et il l’a très bien fait. Ce n’était pas simple pour lui. Il est venu dans une situation où la masse salariale était inflatée. Il y avait une urgence économique. On n’était pas loin de la catastrophe l’été dernier et il a baissé la masse salariale de 30 M€. Voilà, tout est dit sur son travail. Ce n’était pas drôle pour lui. Il y avait une spirale sportive et le club a beaucoup été critiqué ainsi que son mercato. Pourtant, il a très bien travaillé. Là, il était naturel que je reprenne des gens qui sont plus club. Notamment Benjamin Parrot, qui a en charge les gros dossiers du club», a tout d’abord précisé le boss du RCL.

… et Diego Lopez malgré des divergences

Nouveau directeur général, Benjamin Parrot se verra donc confier diverses missions. «C’est celui qui traite les gros dossiers, le rachat du stade, le renouvellement du contrat avec Sportfive. Il est sur tous les dossiers chauds et importants. Il est normal qu’il soit promu. J’aurais pu le nommer DG plus tôt mais il y avait urgence. Il m’a fallu prendre quelqu’un de chevronné (Dréossi), quelqu’un qui avait vécu ce genre de situations auparavant», a notamment détaillé Oughourlian avant d’évoquer le cas Diego Lopez. «C’est une situation un peu différente. Il a fait lui aussi un excellent boulot. Ce n’était pas évident vu les montants de ventes obtenus».

«Tout le monde m’a dit que c’était facile de vendre (Abdukodir) Khusanov 40 M€ (à Manchester City). Mais une semaine auparavant, je n’avais pas d’offre pour la moitié. Il a négocié avec brio et intelligence. Mais nous avions des divergences de point de vue sur la politique sportive du club. Moi, j’entends que nous prenions plus en compte les données (la data). Mais Diego a restructuré le département scouting, tout ce qui concerne l’évaluation des joueurs. Il a laissé une base de données qui n’existait pas. C’est un travailleur infatigable qui a fait du gros boulot». Comme nous vous le révélions, c’est donc Jean-Louis Leca, l’ancien gardien de but des Sang et Or, qui va prendre du galon. Initialement coordinateur sportif, celui qui a pris sa retraite l’an dernier «prend le titre de directeur sportif».

Jean-Louis Leca promu, plusieurs pistes pour remplacer Will Still

«Nous aurons une politique sportive plus agressive. La gestion et le management des joueurs seront plus importants par rapport à la partie scouting. Je m’appuie sur son expérience (sous Éric Roy, à l’époque directeur sportif, Jean-Louis Leca et Walid Mesloub avaient été recrutés comme des cadres du vestiaire venus notamment remettre un peu d’autorité). Ce que je viens de faire a été médité et pensé. C’était le bon timing. Il faut procéder de manière verticale. D’abord le directeur sportif. Puis l’entraîneur. Puis les joueurs. On a déjà beaucoup travaillé sur le mercato d’été avec Jean-Louis et Diego», a notamment ajouté JO à ce sujet avant de conclure sur le futur successeur de Will Still…

«Je ne vais pas commenter. Les frères Still vont sortir du club. Pour le reste, je ne veux pas que vous spéculiez. Si je vous donne des éléments, vous allez trouver son nom. Nous avons plusieurs pistes. Des gens assez différents. De préférence francophones. Le RC Lens a toujours donné sa chance à de jeunes profils. Mais je ne vais pas vous dire que le prochain entraîneur ne sera pas expérimenté», a finalement conclu le président lensois dans un entretien accordé à L’Equipe. Vous l’aurez compris, les prochaines semaines s’annoncent bouillantes du côté du stade Bollaert-Delelis…

Le communiqué complet du RC Lens après les départs de Pierre Dréossi et Diego Lopez

«Quelques jours après la fin de saison 2024-2025, au terme d’un conseil d’administration dédié au bilan de cet exercice, le Racing Club de Lens annonce des évolutions importantes dans sa gouvernance. La première concerne Pierre Dréossi qui quitte son poste de Directeur Général. Arrivé alors que le Racing était dans une situation économique glissante, il a œuvré au rétablissement de sa trajectoire. Dirigeant d’expérience, Pierre Dréossi a su créer les conditions d’une transition vers un nouveau modèle, avec réussite. Si sa mission opérationnelle s’achève ce jour, il intègre maintenant le Conseil d’Administration du club et représentera le Racing au sein des instances du football. Pour le remplacer, le club nomme Benjamin Parrot à ce poste central. Celui qui officiait jusqu’à présent en qualité de directeur général délégué, a été le pilote avec succès de tous les dossiers structurants du club cette saison, de l’achat du stade à l’appel d’offres équipementier en passant par l’écriture du plan stratégique du RCL. Il aura pour mission d’impulser son sens des process dans toutes les composantes du club», ajoute le communiqué du club artésien avant de faire la mise au point sur la nouvelle direction sportive. «Du côté de la direction sportive, Diego Lopez, non aligné avec le board du club sur la vision de la stratégie sportive, quitte l’Artois. Directeur sportif depuis une saison, Diego Lopez a notamment réalisé des ventes d’envergure qui ont contribué au rééquilibrage économique du RCL tout en permettant au club de maintenir un niveau de compétitivité sportive. Sous sa direction, le club a structuré une méthodologie de recrutement et a considérablement développé son réseau à l’international. En outre Diego Lopez a renforcé la cellule de recrutement et établi un lien durable avec la post-formation. Jean-Louis Leca lui succède à la tête du département sportif. Précédemment coordinateur de celui-ci, l’ancien emblématique portier a été l’un des garants de la cohésion du vestiaire et s’est progressivement investi dans la direction sportive au sens large. Il aura pour objectif de structurer le centre de formation et piloter une stratégie agile, respectueuse de l’ADN lensois et ambitieuse. Le Président Oughourlian tient à remercier Diego Lopez pour ces douze mois de collaboration sous les couleurs artésiennes».