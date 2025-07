Amical : Lens écrase Dunkerque

Troisième match amical pour le RC Lens et première victoire. Les Sang et Or n’ont pas fait de détail face à une équipe de Dunkerque encore sonnée par le passage express de Gonçalo Feio, dont le profil ne collait pas. C’est Benjamin Rytlewski qui assure l’intérim pour le moment et ça n’a pas empêché une lourde défaite 5-1.

Dans ce format disputé en 4 quarts temps de 30 minutes, le Racing a pris l’avantage par deux buts de Guilavogui (16e, 21e). Bermont a creusé l’écart au retour des vestiaires (49e), avant que Sekongo ne réduise l’écart sur penalty (53e). Fofana (80e) et Saïd (82e) ont scellé le large succès des hommes de Pierre Sage.