Le PSG annonce 10 départs

Le Paris Saint-Germain a du pain sur la planche entre la finale de la Coupe de France face à Reims et celle à venir face à l’Inter en Ligue des Champions. En parallèle, les pensionnaires du Parc des Princes avancent aussi sur le mercato. Et il n’y a pas que l’équipe première qui est concernée. Chez les jeunes, les Franciliens vont faire du ménage. Comme chaque année à pareille époque, le club a dévoilé la liste des joueurs du centre de formation qui seront libres à la fin de la saison.

Ils sont au nombre de 10 cette saison, nés entre 2004 et 2008. Certains étaient en contrat pro, stagiaire, aspirant ou simplement amateurs. Louis Mouquet, Salah-Dine El Mezouari, Vimoj Muntu Wa Mungu, Ethan Bagbonon-Boudine, Lenny Lankoso, Enzo Legrix, Isaac Mensah, Chams Soule, Bocar Sy et Mohamed Baradji sont concernés. Ils pourront trouver un nouveau point de chute dès que possible.