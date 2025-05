Algérie : Amine Gouiri réagit au choix de Rayan Cherki

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les prochains matches de l’équipe de France. Le sélectionneur des Bleus a décidé d’appeler Rayan Cherki. Le Lyonnais, dans les meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison, était aussi très convoité par l’Algérie. Mais il a donc décidé de jouer pour la France malgré les appels du pied des supporters algériens et de… Amine Gouiri. L’attaquant de l’OM avait récemment exprimé son envie de voir Cherki le rejoindre en Algérie. En vain.

Dans un entretien pour l’Équipe, Gouiri s’est exprimé sur le récent choix de Cherki. «C’est son choix. Il pouvait venir avec nous, mais c’est comme ça. Je le connais très bien, j’aurais été heureux de l’accueillir en sélection, mais on a des joueurs de qualité pour atteindre des objectifs élevés. Comment ça s’était passé pour moi ? Je me souviens de ma première année à Nice, la Fédération et Djamel Belmadi avaient contacté des gens de mon entourage. Pendant deux ans, ils ont échangé, mais ils attendaient plus que ça vienne de mon côté. »