Scott McTominay élu meilleur joueur de Serie A 2024/2025

Si on avait annoncé ça aux supporters de Manchester United au mois d’août, certains auraient cru à une blague. Après avoir mené Naples à un quatrième titre en Serie A dans son histoire, grâce à 12 buts et quatre passes décisives, Scott McTominay a reçu ce vendredi son titre de MVP du championnat italien. Il succède à Lautaro Martinez, lauréat du trophée en 2024, et devient le premier Britannique à le remporter.

La suite après cette publicité

Parmi les autres trophées, plusieurs clubs ont été représentés. Si le meilleur entraîneur est aussi napolitain avec le sacre d’Antonio Conte, le titre de meilleur espoir revient à Nico Paz (Côme) et le meilleur gardien est Mile Svilar (Rome). Alessandro Bastoni (Inter Milan) est lui sacré meilleur défenseur, pendant que Tijjani Reijnders (Milan) est nommé meilleur milieu de terrain, et Mateo Retegui (Atalanta) meilleur attaquant.