Inter : les propriétaires ont pris leur décision pour Simone Inzaghi

Après avoir perdu le Scudetto, l’Inter rêve de la Ligue des Champions. La finale contre le Paris Saint-Germain se jouera dans une semaine à Munich, en Allemagne. Pendant ce temps, l’entraîneur des Nerazzurri, Simone Inzaghi, est critiqué en Italie, mais très estimé à l’étranger. Là où, après les tentatives infructueuses du PSG et de Manchester United, la direction d’Al-Hilal tente de l’arracher à l’Inter avec une offre de plus de 30 millions d’euros net par an plus des bonus et la possibilité pour l’entraîneur de revenir en Europe dès la saison 2026/2027 selon La Repubblica.

Le journal italien écrit dans son édition du jour qu’Oaktree, le fonds propriétaire de l’Inter, est prêt à lui offrir une prolongation de contrat lucrative (selon les standards italiens) de 10 millions d’euros net par an, bonus inclus. Avant le début de la dernière journée du championnat de Serie A, remportée (2-0) à Côme vendredi soir, le président des Nerazzurri Beppe Marotta a déclaré :« Inzaghi est le principal architecte du cycle, nous voulons renouveler son contrat ».