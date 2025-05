Naples : la sortie d’Aurelio De Laurentiis sur l’avenir d’Antonio Conte

Comme chaque été, le feuilleton de l’entraîneur napolitain est un incontournable, le président Aurelio De Laurentiis n’offrant que des contrats d’un an à ses managers. Sacré champion d’Italie, Antonio Conte n’échappe pas à la règle, et arrive en fin de contrat au mois de juin. Cependant, le président du Napoli s’est montré ouvert aux négociations, et souhaite prolonger l’ancien coach de Chelsea et de l’Inter Milan.

La suite après cette publicité

«Les entraîneurs ont leur propre personnalité qu’il faut respecter, et il ne faut jamais les forcer, même avec des contrats en béton. Si Conte se rend disponible, nous lui dirons "bienvenue !" et nous serons heureux d’aller en Ligue des champions avec lui. Nous travaillons déjà à rendre Naples encore plus fort», déclarait Aurelio de Laurentiis dans la Gazzetta dello Sport. De quoi poursuivre un an de plus avec le tacticien champion d’Italie ?