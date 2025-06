Luka Modric va signer à l’AC Milan !

Luka Modrić a officiellement annoncé son départ du Real Madrid, tournant ainsi une page historique de sa carrière et de celle du club madrilène. Arrivé en 2012 en provenance de Tottenham, le milieu croate a marqué plus d’une décennie de succès au sein de la Maison Blanche, remportant notamment cinq Ligues des champions, plusieurs titres de Liga et le Ballon d’Or en 2018. À 39 ans, il quitte le club en légende, salué pour son intelligence de jeu, sa classe sur le terrain et son dévouement sans faille. Son départ symbolise la fin d’une époque dorée pour le Real Madrid, et laisse un souvenir impérissable dans le cœur des supporters. Selon les informations de Sky Italia, Luka Modrić est sur le point de rejoindre l’AC Milan, marquant ainsi un nouveau chapitre dans sa carrière après son départ du Real Madrid.

À 39 ans, le milieu de terrain croate souhaite continuer à évoluer au plus haut niveau en vue de la Coupe du Monde 2026, son cinquième tournoi international. L’AC Milan, bien qu’absent des compétitions européennes cette saison, représente une destination attrayante pour Modrić, notamment en raison de son admiration de longue date pour le club et de son idole d’enfance, Zvonimir Boban. Le projet sportif dirigé par Max Allegri et la recherche d’un leader expérimenté au sein de l’équipe renforcent l’intérêt mutuel entre le joueur et le club. Un contrat d’un an est envisagé, avec une gestion adaptée du temps de jeu pour optimiser ses performances. Modrić, qui ne recherche pas un contrat lucratif, aurait déjà donné son accord de principe, et le Milan est optimiste quant à la finalisation de l’accord.