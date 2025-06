Chelsea : Jadon Sancho fait ses adieux

L’histoire aura été courte, et peu concluante entre Jadon Sancho et Chelsea. Arrivé à Londres l’été dernier afin de se relancer après avoir été mis au placard à Manchester United, le joueur de 25 ans ne sera pas parvenu à reprendre des couleurs à Stamford Bridge. L’Anglais n’a jamais réussi à occuper le rôle de titulaire majeur au sein du groupe d’Enzo Maresca, ne démarrant par exemple que 19 matches en Premier League. Côté statistiques, l’heure n’est pas à la fête non plus, avec seulement 3 buts et 5 passes décisives. Comme cela était pressenti, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund va faire son retour à Old Trafford. Il a fait ses adieux aux Blues par un message posté sur les réseaux sociaux.

C’est sur X que Sancho a fait ses adieux au club dont il aura porté les couleurs durant une saison : « je suis reconnaissant pour cette expérience. Un grand merci à tous ceux qui, à Chelsea, m’ont fait sentir comme chez moi : coéquipiers, staff et supporters. Je souhaite au club le meilleur pour la suite. Vraiment reconnaissant. Merci les Blues. » L’intéressé ne devrait également pas s’éterniser du côté de Manchester.