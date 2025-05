Les problèmes s’accumulent à l’Inter à une semaine de retrouver le PSG

Et si l’Inter avait perdu un peu plus qu’un titre ? Le finaliste de la Ligue des Champions n’a pas réussi le back to back et a fini par céder le scudetto à Naples hier soir au terme d’une 38e et intense dernière journée. Il fallait obtenir contre Côme un meilleur résultat que les Partenopei face à Cagliari. La soirée a bien débuté avec l’ouverture du score de De Vrij, les Nerazzurri étant virtuellement champion d’Italie pendant 20 minutes, mais l’ouverture du score de McTominay juste avant la pause, puis le coup de grâce signé Lukaku ont mis fin aux espoirs lombards.

Malgré leur victoire 2-0, ils n’ont pu que constater leur 2e place au classement, à un point du vainqueur, lui aussi victorieux 2-0. Y ont-il vraiment cru un moment à ce renversement de situation ? On peut en douter lorsque l’on voit l’équipe alignée par Simone Inzaghi. Le technicien avait décidé de se priver (de gré ou de force, nous allons y venir) de 5 titulaires au coup d’envoi. Ce turnover a d’ailleurs été payant ces dernières semaines contre le Hellas Vérone (1-0) ou le Torino (2-0), là où l’équipe type n’a pas réussi à battre la Lazio (2-2) le week-end dernier. C’est ce jour-là que le Scudetto a échappé à l’Inter.

Les cas Martinez et Pavard inquiètent

La rencontre d’hier a fini sur un petit rythme, alors qu’en parallèle Naples ne lâchait pas le morceau. Les Nerazzurri avaient compris, Inzaghi aussi. Suspendu hier, son adjoint Massimiliano Farris n’a même pas envoyé à l’échauffement Lautaro Martinez, toujours en proie à une cuisse douloureuse, qui a bien failli lui faire manquer la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Barça. Tout est fait pour préserver au maximum le capitaine à une semaine de la finale tant attendue face au PSG. «On ne voulait pas prendre de risque avec un joueur qui revenait de blessure. Lautaro serait entré seulement si nécessaire», justifiait en conférence de presse le coach du soir.

L’optimisme n’est pas complètement de mise pour l’attaquant argentin même s’il sera du déplacement à Munich. Il n’est pas le seul à avoir des problèmes physiques. Titulaire contre Côme, Yann Bisseck est sorti touché, alors que Benjamin Pavard souffre depuis un moment à la cheville. Sa participation à la finale est même compromise. «Il a eu une sale entorse mais on essaye de l’avoir pour Munich, précisait Farris avant de s’exprimer sur Bisseck. Yann a senti une douleur à un genou mais cela ne semble pas trop grave.» Entre un titre perdu sur le fil, un entraineur annoncé en Arabie saoudite et des pépins qui s’accumulent, l’Inter accumule les déboires.