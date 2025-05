L’Inter Milan retient son souffle pour Lautaro Martínez avant de retrouver le PSG !

Terrible coup dur à venir pour l’Inter Milan ? À deux semaines de la finale de Ligue des Champions entre le club italien et le Paris Saint-Germain, les Nerazzurri retiennent leur souffle pour Lautaro Martínez… Deuxièmes de Serie A derrière Naples et toujours en course pour aller chercher leur deuxième Scudetto consécutif, les troupes de Simone Inzaghi défieront, ce dimanche (18h), la Lazio Rome. Une rencontre qui se jouera toutefois sans le capitaine des Intéristes.

Déjà blessé lors de la double confrontation face au FC Barcelone, l’international argentin (70 sélections, 32 buts) n’est pas encore remis de ce que la presse locale décrit comme une blessure musculaire. Absent de l’entraînement collectif ce vendredi, le natif de Bahía Blanca sera donc logiquement préservé pour la réception des Biancocelesti comme l’a d’ores et déjà annoncé Sky Italia.

L’Inter privé de Lautaro Martínez face au PSG ?

Une situation plus qu’angoissante pour les pensionnaires du Giuseppe Meazza, qui plus est au regard de l’impact du buteur de 27 ans cette saison. Brillant contre le Bayern Munich en quarts de finale de la C1 puis contre les Blaugranas lors du dernier carré, le droitier d’1m74 a plus globalement porté l’attaque intériste au cours des derniers mois (22 buts et 7 passes décisives en 48 matches disputés toutes compétitions confondues).

Loué par son coach pour son agressivité, sa combativité, ses innombrables replis défensifs et son altruisme, Lautaro Martínez pourrait quoi qu’il en soit être privé de cette finale tant attendue. Une absence qui représenterait un véritable coup dur pour les Nerazzurri, et ce malgré l’apport non négligeable de Marcus Thuram (18 buts et 9 offrandes en 46 rencontres toutes compétitions confondues). La course contre-la-montre est officiellement lancée…