Serie A : Naples s’offre Cagliairi et remporte son quatrième Scudetto au détriment de l’Inter Milan !

Ce vendredi, le titre se jouait en Italie lors d’un duplex haletant de la dernière journée de Serie A. Au coude-à-coude depuis des mois, Naples et l’Inter Milan allaient donc connaître l’épilogue d’une saison à l’issue de laquelle les gouttes de sueur allaient être remplacées par des larmes d’un côté et les sourires de l’autre. Pour ce dernier épisode de la saison, une seule conclusion était tolérée des deux côtés : la victoire. En déplacement à Côme, l’Inter Milan n’avait pas son destin en main. Il fallait une victoire et une désillusion de Naples à domicile face à Cagliari pour aller chercher un deuxième titre de suite. En cas d’égalité parfaite, un match pour départager Intéristes et Napolitains auraient eu lieu en début de semaine prochaine à quelques jours de la finale de Ligue des Champions entre l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain.

Avant ce choc face au PSG, les hommes de Simone Inzaghi avaient donc droit à une répétition générale sur la pelouse d’un Côme déjà maintenu ce vendredi. Rapidement dominateurs, les Nerazzurri n’ont pas forcé leur talent pour ouvrir le score. Après une première grosse opportunité pour Matteo Darmian (4e), l’ouverture du score est venue d’un autre défenseur. Esseulé sur un corner bien tiré par Calhanoglu, Stefan De Vrij ne s’est pas fait prier pour ajuster Pepe Reina (0-1, 20e). Pour son dernier match en professionnel, le gardien espagnol a également vécu un cauchemar. Face à un Taremi lancé dans la profondeur, l’ancien portier de Liverpool a raté son intervention et a été expulsé pour un tacle non maîtrisé. Dès lors, l’Inter a déroulé et a été largement dominateur lors du second acte.

L’Inter Milan n’a pas tremblé, mais Naples non plus

Inspiré offensivement, les visiteurs ont doublé la mise juste après le retour des vestiaires sur une superbe inspiration de Joaquin Correa. Trouvé en remise par Taremi, l’ancien de l’OM a feinté la frappe avant d’ajuster Jean Butez d’une frappe limpide du droit (2-0, 51e). Dès lors, l’Inter Milan a maîtrisé son sujet et est allé chercher un 24e succès cette saison en championnat. Pour autant, cela n’a pas été suffisant pour aller glaner un deuxième Scudetto consécutif. Dans le même temps, Naples s’est montré souverain sur ses terres face à Cagliari. Face à des Sardes déjà maintenus, les Partenopei ont eu du mal à ouvrir le score. Malgré l’équipe-type alignée par Antonio Conte, la faille a été trouvée par un véritable bijou de Scott McTominay avant la pause.

Après de nombreux exploits (10e, 15e, 39e), Alan Sherri n’a rien pu faire sur un ciseau à bout portant de l’ancien de Manchester United (1-0, 42e). Libérés et en confiance dans le jeu, les Partenopei ont repris le large grâce à un autre ancien Mancunien : Romelu Lukaku. Trouvé sur un dégagement, l’attaquant belge a résisté à deux défenseurs pour se frayer un chemin jusqu’à la surface adverse et tromper Sherri d’une frappe imparable du gauche (2-0, 51e). Toujours aussi dominateurs, les Napolitains n’ont pas aggravé le score, mais ont affiché une maîtrise assez impressionnante. Une nouvelle victoire méritée qui leur permet de glaner le quatrième Scudetto de leur histoire, deux ans après le dernier. Pour l’Inter Milan, la désillusion est grande et les Nerazzurri seront assurément revanchards samedi prochain à l’heure d’affronter le PSG en finale de Ligue des Champions.