Feyenoord : la sortie lunaire de Robin Van Persie sur Anis Hadj Moussa

Après la rencontre contre le Panathinaïkós ce jeudi soir, l’entraîneur de Feyenoord, Robin Van Persie est revenu sur la performance de son attaquant algérien, Anis Hadj Moussa, et il n’a pas été tendre envers son joueur. « Il a mal joué. Très brouillon aussi, mais il a quand même marqué un but fantastique. Hadj Moussa a toujours cette capacité à créer ce genre de moments de nulle part. Et vraiment, il a marqué un but fantastique. Mais dans le jeu, je l’ai trouvé mauvais. Je le lui ai aussi dit. De manière générale, je trouve cependant qu’il fait de très grands progrès, dans le bon sens », a-t-il déclaré après la victoire.

La suite après cette publicité

Des mots assez durs de la part de l’ancienne star de Manchester United envers l’international algérien de 23 ans, qui a pourtant inscrit le but du break à la 55e, malgré la victoire de Feyenoord (3-1). Sur le banc du club néerlandais depuis l’hiver dernier, Van Persie s’en sort plutôt bien : malgré une 3e place la saison passée, Feyenoord est actuellement en tête du classement d’Eredivisie.