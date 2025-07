Hakan Çalhanoğlu reste à l’Inter Milan !

L’ancien joueur de l’AC Milan, Hakan Çalhanoğlu, devrait bel et bien rester à l’Inter Milan la saison prochaine. Annoncé sur le départ depuis le début du mercato, le Turc ne va pas quitter Milan pour le moment, selon Sky Sport. Une réunion entre la direction de l’Inter Milan et la délégation turque n’a pas permis de trouver un accord entre les deux parties. Le milieu de terrain ne filera donc pas à Galatasaray. L’Inter Milan demande au moins 30 millions d’euros pour libérer l’international turc.

Le natif de Mannheim, âgé de 31 ans, continue de performer sur la scène européenne ces dernières années. L’Inter Milan a terminé deuxième de Serie A et finaliste de la Ligue des Champions, et le milieu a été un artisan majeur du jeu proposé par Simone Inzaghi : il a disputé 47 matchs cette saison, et 40 la saison dernière. Malgré son poste de relayeur, situé au cœur du jeu, Çalhanoğlu marque beaucoup de buts : 11 cette saison et 15 l’an passé. Très actif sur le marché des transferts, Galatasaray aurait pu s’offrir une recrue de choix, mais finalement, le joueur restera bien du côté de Milan.