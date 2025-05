PSG, CdF : le festival de Barcola contre Reims en vidéo

A une semaine de la grande finale de la Ligue des Champions à Munich contre l’Inter Milan, le PSG affrontait Reims au Stade de France, en finale de la Coupe de France. Forcément, les Parisiens, champions de France et tenants du titre, s’avançaient en immenses favoris dans cette confrontation face à des Rémois, engagés en barrage pour sauver leur peau en Ligue 1 contre Metz et qui pourraient bien avoir la tête ailleurs. Pour cette rencontre, Luis Enrique décidait d’aligner Bradley Barcola autour d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

Désiré Doué s’est illustré par une action individuelle de grande classe : contrôle orienté façon roulette à gauche de la surface, puis grosse frappe du droit, passée juste au-dessus des cages de Diouf (13e). Paris a ensuite frappé en contre. Reims, monté d’un cran, l’a payé cash. Vitinha a lancé Doué depuis sa moitié de terrain ; ce dernier a porté le ballon jusqu’au rond central avant de glisser une passe en profondeur à Barcola. Sur l’aile droite, l’attaquant a parfaitement croisé sa frappe du droit pour battre Diouf (17e, 1-0). Les Parisiens ont rapidement doublé la mise. On a retrouvé les mêmes protagonistes : Marquinhos a trouvé Doué dans le dos d’Akieme. Ce dernier a centré fort devant le but, et Barcola, au second poteau, a conclu d’un plat du pied imparable (19e, 2-0).