Reims, CdF : le message de Yehvann Diouf aux supporters après la défaite contre le PSG

Le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée du Stade de Reims en finale de la Coupe de France ce samedi soir. Le gardien et capitaine rémois, Yehvann Diouf, s’est exprimé au micro de beIN Sports et a tenu à remercier les supporters rémois ayant fait le déplacement en Île-de-France, à l’heure où Reims jouera également sa survie aux barrages retour L1/L2 jeudi prochain face à Metz.

La suite après cette publicité

«C’est compliqué de dire félicitations à un gardien quand il en prend 3. Cette saison, c’est difficile pour nous. On fait face à un PSG qui est en finale de Ligue des Champions. On a essayé de faire le mieux mais ce n’était pas suffisant. Ils ne nous ont pas lâché. Ils sont venus nombreux. Ils ont fait le déplacement. On voulait les rendre fiers. On aurait aimé que le résultat soit différent»