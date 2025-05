PSG, CdF : après Reims, Nuno Mendes a hâte de défier l’Inter

Au coup de sifflet final de la finale de Coupe de France contre Reims (3-0), Nuno Mendes a mis l’accent sur l’importance de savourer ce nouveau titre, tout en gardant en tête l’ultime rendez-vous européen. Lucide sur la gestion du match face à Reims, le latéral portugais s’est montré serein et concentré sur l’objectif à venir :

«C’est un trophée de plus. On savait qu’aujourd’hui, ça allait être un match difficile mais on a réussi à faire un match tranquille, un match qu’on a bien géré du début à la fin. C’est un match pour préparer le prochain match de Ligue des Champions. On est bien, on va bien se reposer. L’attente est un peu long. Il manque plus qu’une semaine. On va bien se reposer pour affronter le match de la meilleure des manières. On s’entraîne bien mais je suis content de fêter avec l’équipe et de se reposer ensuite»