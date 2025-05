Le PSG martyrise le Stade de Reims et remporte la Coupe de France !

A une semaine de la grande finale de la Ligue des Champions à Munich contre l’Inter Milan, le PSG affrontait Reims au Stade de France, en finale de la Coupe de France. Forcément, les Parisiens, champions de France et tenants du titre, s’avançaient en immenses favoris dans cette confrontation face à des Rémois, engagés en barrage pour sauver leur peau en Ligue 1 contre Metz et qui pourraient bien avoir la tête ailleurs. Pour cette rencontre, Luis Enrique sortait quasiment son équipe type hormis Safonov dans le but. Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes formaient la défense avec un milieu classique composé de Neves, Vitinha et Ruiz. Devant, Dembélé était en pointe, soutenu par Doué et Barcola. En face, Samba Diawara devait composer avec les absences de Fofana, Khadra ou encore Daramy alors que Teuma était écarté. Il optait pour un 5-4-1 avec Diouf dans la cage. Sekine et Akieme étaient les pistons alors que Okumu, Gbane et Kipré formaient la charnière. Au milieu, Atangana et Koné étaient à la récupération avec Ito et Nakamura sur les côtés tandis que Siebatcheu essayait d’exister devant. La première période a, sans surprise, été largement dominée par les Parisiens.

Dès les premiers instants, ils ont imposé leur rythme. Après une longue séquence collective sur le flanc droit, Hakimi a été trouvé dans la surface. Le Marocain a feinté la frappe, éliminant deux Rémois d’un crochet, avant de servir en retrait Dembélé. L’attaquant du PSG a décoché une lourde frappe du droit, mais Okumu a sauvé sur sa ligne (8e). Dans la foulée, Désiré Doué s’est illustré par une action individuelle de grande classe : contrôle orienté façon roulette à gauche de la surface, puis grosse frappe du droit, passée juste au-dessus des cages de Diouf (13e). Paris a ensuite frappé en contre. Reims, monté d’un cran, l’a payé cash. Vitinha a lancé Doué depuis sa moitié de terrain ; ce dernier a porté le ballon jusqu’au rond central avant de glisser une passe en profondeur à Barcola. Sur l’aile droite, l’attaquant a parfaitement croisé sa frappe du droit pour battre Diouf (17e, 1-0). Les Parisiens ont rapidement doublé la mise. On a retrouvé les mêmes protagonistes : Marquinhos a trouvé Doué dans le dos d’Akieme. Ce dernier a centré fort devant le but, et Barcola, au second poteau, a conclu d’un plat du pied imparable (19e, 2-0). Toujours très actif, Barcola a de nouveau combiné avec Doué, cette fois côté gauche. Entré dans la surface, il a buté sur Diouf, qui a évité le triplé à l’attaquant parisien. L’action a été de toute façon interrompue pour une position de hors-jeu (28e).

Le festival Barcola !

À la demi-heure de jeu, une perte de balle catastrophique de Nakamura dans sa moitié de terrain a profité à Hakimi. Le latéral marocain a immédiatement servi Dembélé dans la surface, côté droit. L’attaquant a tenté sa chance en croisant sa frappe, mais Diouf a encore repoussé (32e). Peu après la reprise, Nuno Mendes a réussi une percée à gauche dans la surface. Son centre contré a atterri dans les pieds de Doué, à l’entrée de la surface. Ce dernier a enroulé une frappe du droit, déviée par Gbané (57e). Les Rémois, asphyxiés par le pressing parisien, ont souffert. Koné, pris dans ses 25 mètres par Hakimi et Neves, a perdu le ballon. Dembélé en a profité pour pénétrer dans la surface et frapper en force du droit, tout près du poteau (40e). Le PSG a fini par creuser l’écart, dans une action limpide. Sur la gauche de la surface, Barcola, bien décalé par Ruiz, a eu tout le temps d’ajuster son centre au second poteau. Dembélé a attiré la défense, et Hakimi a surgi dans son dos pour conclure du droit à bout portant (43e, 3-0). En seconde période, le PSG a poursuivi sur sa lancée. Barcola a une nouvelle fois été tout proche du triplé. Sur une action initiée par Ruiz, ce dernier a décalé l’ailier parisien dans la surface, côté gauche. Barcola a fixé son défenseur avant de déclencher une frappe puissante au premier poteau, mais Diouf, vigilant, a repoussé en corner (59e).

Quelques minutes plus tard, les Parisiens ont remis la pression. Ruiz, encore à l’origine, a décalé Hakimi dans l’axe droit. Le latéral marocain a ensuite lancé Dembélé dans la surface, côté droit. L’attaquant a frappé en force au premier poteau, obligeant Diouf à une parade difficile : le ballon a été dévié sur le poteau. Le danger a de nouveau été extrême sur le but rémois (64e). Gonçalo Ramos s’est signalé par une tentative depuis l’axe, à une vingtaine de mètres. Sa frappe, trop molle, n’a pas inquiété Diouf, qui s’est saisi du ballon sans difficulté (74e). Cette victoire nette et sans appel (3-0) vient couronner une saison nationale aboutie pour le Paris Saint-Germain, qui confirme une fois encore sa suprématie sur la scène française. Porté par une génération montante pleine de talent et un collectif parfaitement huilé, le club de la capitale ajoute une seizième Coupe de France à son palmarès. Entre solidité défensive, maîtrise technique et efficacité offensive, les hommes de Luis Enrique ont su répondre présents dans les grands rendez-vous. Ce trophée vient ponctuer un exercice national 2024-2025 où le PSG aura su allier spectacle et rigueur, affirmant un peu plus son statut de référence du football français, en glanant Ligue 1 - Coupe de France - Trophée des Champions. Mais l’histoire n’est peut-être pas encore tout à fait écrite : samedi prochain, face à l’Inter, une dernière page pourrait s’ouvrir, celle d’un rêve européen que Paris n’a jamais cessé de poursuivre.