C3, C4 : le RC Strasbourg et l’OL officialisent leur ticket européen

La victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France face au Stade de Reums a eu des répercussions au-delà du simple palmarès : elle a redistribué les cartes des qualifications européennes pour les clubs de Ligue 1. Déjà qualifié pour la Ligue des Champions en tant que champion de France, le PSG a libéré la place attribuée habituellement au vainqueur de la Coupe pour la Ligue Europa. Résultat : l’Olympique Lyonnais, 6e du championnat, est officiellement qualifié pour la Ligue Europa 2025-2026. Une formidable récompense pour un club qui a connu une saison à rebondissements.

Dans ce jeu de chaises musicales, le RC Strasbourg hérite lui aussi d’un précieux sésame. Grâce à la bascule provoquée par le doublé parisien, la 7e place du championnat – initialement non qualificative – devient synonyme de ticket pour le barrage de Ligue Europa Conférence. Le club alsacien participera donc potentiellement à la C4 la saison prochaine, une performance remarquable compte tenu de la densité du championnat et de la lutte acharnée pour les places européennes. La confirmation de cette qualification européenne est un joli coup pour Strasbourg, qui pourra goûter à nouveau à l’Europe et capitaliser sur cette dynamique pour la saison à venir.