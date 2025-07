Salifah Soumah signe à Malmö

Champion de Suède, Malmö vient de se renforcer avec l’attaquant guinéen Salifou Soumah. Formé à Kaloum puis passé par le centre de formation de Bastia et du Havre, l’ailier de 21 ans avait notamment participé à un match de Ligue 2 - lui permettant d’être champion - et une rencontre de Coupe de France avec les Normands. Parti ensuite en Azerbaïdjan du côté du Zira FK, le natif de Gbessia s’est bien adapté dans son nouveau club avec une première saison à 6 buts et 4 offrandes en 41 matches et un deuxième exercice encore plus prolifique (12 buts et 7 offrandes en 41 rencontres).

Nous vous avons d’ailleurs fait part de son arrivée à Malmö en Suède contre 1 million d’euros et un pourcentage à la revente ainsi que la signature d’un contrat de 4 ans et demi. C’est désormais officiel puisque Malmö a annoncé l’arrivée de Salifou Soumah qui portera le numéro 15 : «le Malmö FF est ravi d’accueillir Salifou Soumah. Le joueur de 21 ans a signé un contrat de 4,5 saisons.» C’est son agent Youssef Moussaid et l’agence Premier’art qui ont ainsi mené les négociations entre Malmö et le Zira FK.