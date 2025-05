Le Paris FC fonce sur un serial buteur européen !

Après 46 années d’attente, le Paris FC est de retour en première division française. Une consécration pour le club parisien, qui plus est après l’arrivée récente de la famille Arnault et de Red Bull au capital. Présent au micro des Grandes Gueules du Sport sur RMC, le président Pierre Ferracci avait cependant rapidement rappelé le plan d’action à venir. «Moi, le modèle que j’ai demandé de copier à Antoine Arnault, c’est celui de l’Atalanta Bergame. Jouer l’Europe ? Non, pas tout de suite. L’Atalanta est aujourd’hui dans le TOP 5 italien, mais ne l’a pas toujours été. Ils ont un très beau centre, ils recrutent bien», expliquait notamment le dirigeant francilien.

Et d’ajouter : «on a l’appui de Red Bull, et ça, c’est l’intelligence de la famille Arnault. Ils vont pouvoir utiliser le savoir-faire de Red Bull dans le sport en général, et c’est intelligent. L’objectif est simple : on s’installe d’abord, on se maintient, et après on vise la première partie du tableau. Vous connaissez la L1, la première partie joue l’Europe, pas forcément la Ligue des Champions, mais les deux autres (Coupes d’Europe) comptent. On veut s’installer dans la première partie». Pour parvenir à ses fins, la nouvelle direction - qui prévoit de mettre à disposition du club un budget de 70 à 80 millions d’euros - devrait donc assez logiquement animer le prochain mercato estival.

Promise après le temps des promesses ?

Ces dernières heures, les noms de Lucas Stassin et Gaëtan Perrin ont notamment été évoqués. Pour autant, selon nos dernières informations, le dernier deuxième de Ligue 2 a un autre profil en tête. Son nom ? Promise David. Actuellement sous les couleurs de l’Union Saint-Gilloise après avoir connu les championnats maltais et estonien, le Canadien de 23 ans réalise un premier exercice fracassant en Belgique. Auteur de 21 buts et 5 passes décisives en 39 matches toutes compétitions cette saison, le droitier d’1m95 a logiquement séduit les hautes sphères franciliennes, qui ont donc fait du natif de Brampton une priorité absolue pour la prochaine fenêtre estivale.

Lié à l’USG jusqu’en juin 2027, David pourrait de son côté se laisser convaincre de rejoindre le projet aussi nouveau qu’excitant du PFC. Estimé à 6 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le prometteur avant-centre canadien devrait toutefois susciter de nombreuses convoitises. En quête d’un attaquant de pointe après le départ acté de Jonathan David, le LOSC a, à ce titre, récemment été associé au buteur de l’Union Saint-Gilloise. Une concurrence qui n’effraie cependant pas le Paris FC, déterminé à frapper un premier grand coup sur le mercato et ainsi poser les premières pierres d’un projet qui sera, à coup sûr, scruté de près dans les prochains mois.