PSG : le message de fin de saison de Nasser Al-Khelaïfi

Cette saison restera comme la plus réussie dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a certes échoué en finale de la Coupe du Monde des Clubs, dépassé par Chelsea, mais a enfin remporté la Ligue des Champions au terme d’une brillante victoire sur l’Inter, en plus d’avoir soulevé le championnat de France, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Il sera difficile de faire aussi bien l’an prochain mais le regard est déjà tourné vers la saison prochaine. Avant de penser à la suite, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à publier un communiqué qui tire le bilan d’une saison majuscule. «Alors que s’achève la saison la plus inoubliable de notre histoire, je tiens à adresser un immense merci à toute la famille du Paris Saint-Germain. Aujourd’hui, en repensant à cette saison, on oublie facilement à quel point elle a été exigeante, avec de nombreuses compétitions, disputées à travers plusieurs pays, au plus haut niveau, dans des groupes particulièrement relevés et avec des parcours parmi les plus difficiles. Mais grâce à notre esprit collectif, en nous battant chaque jour pour le Club et les uns pour les autres, cette saison restera comme la plus belle jamais vécue par le Paris Saint-Germain. Remporter notre tout premier titre en Ligue des Champions, avec la deuxième équipe la plus jeune jamais alignée à ce stade de la compétition, la plus jeune de l’histoire du PSG, et un style de jeu qui a séduit les commentateurs du monde entier, restera gravé à jamais dans les annales du football» entame le président parisien avant de remercier toutes les composantes du club.

La suite après cette publicité

«Tous ces succès sont le fruit du travail de chacun, tous les présidents, joueurs, entraîneurs, directeurs sportifs et collaborateurs du passé. Aujourd’hui, je tiens à remercier particulièrement notre section football, nos salariés, nos partenaires, notre entraîneur exceptionnel Luis Enrique, et nos soldats – nos joueurs – qui défendent chaque jour l’institution et se battent pour le Club à chaque match, sur le terrain comme en dehors, poursuit le Qatarien avant d’avoir un mot pour les fans. Je n’oublierai jamais non plus nos supporters : à Paris, partout en France et à travers le monde, nous avons les meilleurs supporters du monde. Ils ont suivi l’équipe partout : dans chaque ville, chaque pays, dans les stades comme dans les rues. Ils n’ont jamais cessé de chanter, jamais cessé d’y croire, et ont porté l’équipe jusqu’à la dernière minute, dans la victoire comme dans la défaite.» Al-Khelaïfi en appelle à poursuivre tous les efforts fournis ces derniers mois pour poursuivre sur cette voie du succès. «Notre projet ne se limite pas à gagner aujourd’hui ou demain, il s’inscrit dans la durée.»