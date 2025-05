Liga : Kylian Mbappé porte le Real Madrid pour la dernière de Carlo Ancelotti et Luka Modric !

Ce samedi, le Real Madrid effectuait son dernier tour de piste en Liga. Auteur d’une belle cuvée, les Merengues ont dit adieu au titre depuis plusieurs semaines et leur quatrième défaite, en autant de matches, cette saison face au FC Barcelone, sacré en championnat. Avant la Coupe du monde des Clubs qui débutera le mois prochain, les Madrilènes avaient néanmoins à cœur de terminer sur une note positive face à leurs supporters ce samedi contre la Real Sociedad. Une volonté renforcée par la dernière de Carlo Ancelotti. Après des années de bons et loyaux services, le Mister disputait son dernier match sur le banc de la Maison Blanche et tous les supporters présents au Santiago-Bernabeu lui ont rendu un vibrant hommage. Il en était de même pour Luka Modric qui portait la tunique madrilène pour la dernière fois de sa carrière.

La suite après cette publicité

Se présentant avec une équipe légèrement remaniée, les hommes du coach italien ont donc voulu prolonger la fête sur le terrain. Très offensifs, les coéquipiers de Brahim Diaz se sont procurés les premières occasions du match. En jambes, et désireux d’aller briguer le Soulier d’Or européen, Kylian Mbappé a allumé la première mèche de la rencontre, mais le joueur formé à Monaco s’est heurté au portier basque, vigilant sur cette frappe à bout portant (7e). Et malgré la réponse de la Sociedad (9e), c’est clairement Madrid qui a dominé les débats en première période. Accélérant après l’heure de jeu, les locaux ont trouvé la faille juste avant la pause. Malgré un Unai Marrero impeccable sur sa ligne, le gardien txuri-urdin a été trahi par sa défense sur une main de Pablo Marin après une tentative de sombrero d’Arda Güler (38e).

Mbappé prend de l’avance pour le Soulier d’or européen

Une occasion idéale pour Kylian Mbappé de s’emparer provisoirement du Soulier d’Or européen au détriment de Viktor Gyokeres. Et après avoir vu sa tentative sur penalty être repoussé par un Marrero bouillant, l’ancien du PSG n’a pas hésité et a allumé le portier à bout portant du droit pour ouvrir le score (1-0, 38e). Un avantage au score logique pour des Madrilènes supérieurs en première période. Au retour des vestiaires, le rapport de force ne s’est pas inversé. Inspirés, les Merengues ont bénéficié de l’entrée tranchante de Vinicius Junior pour se montrer encore plus dangereux en phase offensive. En grande forme, le Brésilien s’est illustré une première fois en faisant briller Marrero (62e).

La suite après cette publicité

Finalement, c’est par la passe que l’ailier de 24 ans s’est rendu décisif. Trouvé par Mbappé, le numéro 7 brésilien a fait une remise parfaite pour le Français qui s’est offert un doublé d’un tir soyeux du gauche (2-0, 84e). Quelques minutes plus tard, Luka Modric sortait pour la dernière fois de sa carrière sous les couleurs du Real Madrid et a bénéficié d’une standing ovation du Santiago-Bernabeu. Avec ce succès, le Real Madrid termine donc sur une bonne note et a honoré les dernières de Luka Modric et Carlo Ancelotti. Une dernière sortie fructueuse qui fait les affaires de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé et qui a pris une option pour être élu Soulier d’or européen de la saison.