L’Atalanta veut mettre 35 M€ sur son futur attaquant !

L’Atalanta Bergame continue de faire pression pour s’attacher les services de l’attaquant brésilien né en 2001. Le club italien a soumis une nouvelle offre à Fulham, s’élevant à 35 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions de bonus selon Sky Sport. Les dirigeants espèrent que cette proposition convaincra le club anglais, d’autant plus que le joueur a exprimé son désir de rejoindre l’Italie afin de jouer en Serie A, renforçant ainsi l’intérêt de la Dea.

La suite après cette publicité

De son côté, Fulham prend son temps pour lui trouver un remplaçant avant de trancher sur son avenir. L’Atalanta mise sur cette attente pour sécuriser la transaction, en maintenant la pression et en mettant en avant sa proposition attractive. Muniz, formé à Flamengo, est un attaquant capable d’évoluer seul en pointe, il a inscrit 11 buts toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2024-2025, en débutant seulement 13 matchs.