PSG-Reims : les compositions officielles

Qui va remporter la 107e finale de Coupe de France ? Le PSG affronte Reims au Stade de France (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Forcément, les Parisiens, champions de France et tenants du titre, s’avancent en immense favoris dans cette confrontation face à des Rémois, engagés en barrage pour sauver leur peau en L1 et qui pourraient bien avoir la tête ailleurs. Tout comme les Parisiens à une semaine de la finale de la Ligue des champions, face à l’Inter Milan, à Munich.

Pour cette rencontre, Luis Enrique sort quasiment son équipe type hormis Safonov dans le but. Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes forment la défense avec un milieu classique composé de Neves, Vitinha et Ruiz. Devant, Dembélé est en pointe, soutenu par Kvaratskhelia et Barcola, préféré à Doué. En face, Samba Diawara doit composer avec les absences de Fofana, Khadra ou encore Daramy alors que Teuma est écarté. Il opte pour un 5-4-1 avec Diouf dans la cage. Sekine et Akieme seront les pistons alors que Okumu, Gbane et Kipré formeront la charnière. Au milieu, Atangana et Koné seront à la récupération avec Ito et Nakamura sur les côtés tandis que Siebatcheu essaiera d’exister devant.

Les compositions officielles :

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Reims : Diouf - Sekine, Okumu, Gbane, Kipré, Akieme - Ito, Atangana, Koné, Nakamura - Siebatcheu.