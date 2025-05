Al-Hilal discute avec Victor Osimhen !

Alors que l’aventure en Turquie de Victor Osimhen touche à sa fin après 36 buts et 8 passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues, bien malin qui peut dire aujourd’hui où évoluera le serial buteur nigérian la saison prochaine. Si un retour à Naples parait hypothétique, l’ancien attaquant du LOSC est toujours sur les tablettes de Manchester United. Mais les Red Devils peinent à se positionner concrètement et Osimhen commence à trouver le temps long et aimerait bien trouver un point de chute rapidement.

Selon nos informations, il pourrait s’agir de l’Arabie saoudite et plus précisément d’Al-Hilal. L’ancienne formation de Neymar est à la recherche d’un buteur et verrait bien en l’attaquant nigérian la recrue idoine, quitte à lui offrir un salaire faramineux. Les discussions entre le club saoudien et le joueur sont en cours et évoluent dans le bon sens. Suffisant pour voir Osimhen sous les couleurs d’Al Hilal ? A suivre…