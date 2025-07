Arsenal prêt à débourser une énorme somme pour Noni Madueke

Depuis plusieurs jours, Arsenal accélère sur son mercato. Après les officialisations des arrivées de Kepa Arrizabalaga et Martin Zubimendi, les Gunners ont sérieusement accéléré sur le dossier Viktor Gyokeres ces derniers jours. En parallèle, Noni Madueke est toujours autant ciblé par le club de l’ouest de Londres.

Ce week-end, la presse anglaise expliquait qu’un accord entre Arsenal et Madueke a été trouvé dernièrement. Ce lundi, ESPN va encore plus loin et affirme que les négociations avancent bien entre Chelsea et Arsenal. Mieux encore, le média anglophone explique qu’un accord n’est plus très loin et qu’un montant situé aux alentours des 50 millions d’euros devrait suffire pour boucler l’opération.