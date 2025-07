Manchester United a recalé Amazon

Amazon s’est fait une spécialité des documentaires sportifs sur les coulisses d’une saison au sein des clubs anglais. La série "All or nothing" a ainsi été dédiée à Arsenal, Manchester City et Tottenham. Mais Amazon espérait attirer le plus gros poisson anglais, Manchester United. Comme le révèle The Athletic, cela faisait plusieurs mois que les deux parties négociaient, secrètement, la possibilité de filmer les coulisses de la saison de MU, contre un joli chèque de 12 M€ offert au club mancunien.

Le board mancunien, qui n’en finit plus de trancher dans le vif pour minimiser les dépenses, appréciaient cette entrée d’argent. Mais il avait décidé de laisser le dernier mot à Ruben Amorim et son staff, les premiers concernés par cette intrusion dans leur quotidien. Et le coach portugais a mis son veto à cette possibilité, notamment vu la période traversée par l’équipe, qui a fini 15e lors de la dernière saison.