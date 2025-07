OL-Molenbeek : les compos sont là

L’OL poursuit sa préparation estivale. Après une victoire contre Villefranche, l’Olympique Lyonnais affronte Molenbeek (coup d’envoi 10h30, un match à suivre sur FM), un club "ami" puisqu’il appartient également à la galaxie Eagle. L’occasion pour Paulo Fonseca de poursuivre sa revue d’effectif.

Pour cette rencontre, l’entraîneur de l’OL, sans Mikautadze et Fofana, lance directement sa nouvelle recrue avec Afonso Moreira dans un rôle d’ailier gauche. Il accompagnera une attaque composée de Gonçalves et Gomes Rodriguez. Au milieu, Merah est aligné avec Tessmann et Tolisso. Derrière, Chaib débute à gauche avec Maitland-Niles, Caleta-Car et Niakhaté. Diarra débute dans la cage.

Les compositions officielles :

OL : Diarra - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Chaib - Merah, Tessmann, Tolisso - Gonçalves, Gomes Rodriguez, Moreira.

Molenbeek : Lathouwers - Tibo, Verhaeghe, Keita, Dodeigne - Loune, Dumont - Sapata, Ziani, Maurer - Soelle Soelle