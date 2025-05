Stuttgart remporte la Coupe d’Allemagne avec un doublé de Millot

L’ordre a été respecté. Tombeur de Leipzig lors du tour précédent (3-1), Stuttgart s’aventurait ce soir face à l’Arminia Bielefeld dans le cadre de la finale de Coupe d’Allemagne. Un contexte piégeux, au regard du parcours des pensionnaires de troisième division qui avaient créé la surprise contre Leverkusen ou le Werder Brême plus tôt dans la compétition. Mais les coéquipiers d’Enzo Millot n’ont pas fait dans la demi-mesure, et le Français non plus d’ailleurs.

En s’offrant un doublé (22e, 66e), il a largement contribué au succès de son équipe, qui s’est imposée 4-2. Le tout frais international allemand Nick Woltemade avait ouvert le score (15e) tandis qu’Undav s’est aussi joint à la fête (28e). En fin de rencontre, Kania (82e, 1-4) a sonné la révolte pour l’ancien club de Jonathan Clauss, avant le but contre son camp de Vagnoman (85e, 2-4). Grâce à ce succès, Stuttgart obtient finalement son billet pour la Ligue Europa, à défaut d’avoir pu le faire via sa 8e place en championnat. Pas de nouveau miracle pour l’Arminia Bielefeld, qui sort quand même par la grande porte.