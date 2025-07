Un artiste atteint de nanisme défend Lamine Yamal

Faisant l’objet d’une enquête du gouvernement espagnol après avoir été attaqué en justice par l’Association des personnes atteintes d’achondroplasie et autres dysplasies squelettiques avec nanisme (ADEE) suite à la fête d’anniversaire de ses 18 ans où il a embauché des personnes atteintes de nanisme, Lamine Yamal est empêtré dans un scandale. L’ailier espagnol du FC Barcelone s’expose ainsi à une potentielle lourde amende de 600 000 à 1 000 000 d’euros.

La suite après cette publicité

Un des artistes qu’il a embauché a toutefois tenu à le défendre au micro de RAC1 : «nous demandons à pouvoir travailler. Nous sommes indépendants et nous faisons tout légalement. Ce qu’ils font en se plaignant, c’est humilier notre travail. L’association veut nous humilier. On a fait des spectacles de magie, on est des artistes qui gagnons notre argent honnêtement.»