Naples-Cagliari : les compositions officielles

Le titre de Serie A se joue ce soir… ou pas ! Naples reçoit Cagliari dans une ambiance qui s’annonce déjà incandescente (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Et en cas de victoire, c’est simple, les Partenopei sont champions d’Italie, sinon il faudra guetter le résultat entre l’Inter et Come. Par ailleurs, il existe un scénario où les deux équipes terminent à égalité et seront dans l’obligation de jouer un match d’appui le lundi soir.

Antonio Conte a couché un 4-4-2 avec Lukaku et Raspadori en duo d’attaque. Au milieu de terrain, l’incontournable McTominay est bien présent, aux côtés de son compatriote Gilmmour. En face, Davide Nicola a préféré écarter le gardien Caprile, prêté par Naples lors du mercato d’hiver et réalisant de belles performances en Sardaigne, de son 3-5-2 pour lui éviter d’avoir trop de pression. C’est donc Sherri qui gardera les bois de Cagliari. Bien que formé à Naples, Luperto est bien titulaire en défense centrale. Piccoli est à la pointe de l’attaque.

Les compositions officielles :

Naples : Meret ; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola ; Anguissa, Gilmour, Mctominay, Politano ; Lukaku, Raspadori

Cagliari : Sherri ; Zappa, Mina, Luperto ; Zortea, Deiola, Makoumboy, Adopo, Augello ; Viola, Piccoli