RC Lens : Jean-Louis Leca nouveau patron du sportif

C’est le grand chambardement à Lens. Après le départ de Will Still, ce sont Pierre Dréossi et Diego Lopez, respectivement directeur général et directeur sportif du club artésien, qui vont quitter le club nordiste. Forcément, cela va nécessiter une réorganisation interne.

Et selon nos informations, c’est Jean-Louis Leca, l’ancien gardien de but des Sang et Or, qui va prendre du galon. Initialement coordinateur sportif, celui qui a pris sa retraite l’an dernier sera considéré comme le nouveau patron du sportif.