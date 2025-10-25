RC Lens : l’énorme émotion de Florian Thauvin après la victoire contre l’OM

C’était un match forcément spécial pour Florian Thauvin. Ancien chouchou du Vélodrome de 2013 à 2021, le champion du monde 2018 affrontait son ancienne équipe sous la tunique du RC Lens ce samedi. Malgré la belle victoire de son équipe, le gaucher est apparu très ému au micro de Ligue 1+ à l’issue de la rencontre au moment d’évoquer les retrouvailles avec son club fétiche :

«C’était un match très important pour les deux équipes. On a fait du Lens. On s’est battus tous ensemble. On a fait face à une belle équipe, franchement ils ont une équipe remarquable. Ils font bien tourner le ballon, ils sont durs à jouer. C’est des points précieux pour nous. C’était un match spécial pour moi. Tout le monde connaît mon attachement. J’étais ému au début du match, j’ai passé beaucoup de temps là-bas…voilà.»