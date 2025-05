OM : Amine Gouiri dézingue aussi les trophées UNFP

Cette saison, malgré sa deuxième place au classement de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a été un peu zappé des trophées UNFP avec notamment l’absence d’Adrien Rabiot et Mason Greenwood (21 buts) dans l’équipe type de la saison. De son côté, Roberto De Zerbi n’a pas été non plus nommé pour le trophée de meilleur entraîneur (remporté finalement par Luis Enrique). Dans un entretien pour L’Equipe, Amine Gouiri est revenu sur cette polémique et a eu des mots forts.

«On en fait beaucoup avec le coach, trop même. Il fait beaucoup parler, mais il y a des trucs complètement faux qui sortent. Moi, je vous dis, je le vois au quotidien, et c’est un très grand coach. C’est un scandale qu’il ne soit même pas nommé pour les trophées UNFP. Pour tout le monde, c’est normal qu’il soit arrivé deuxième avec cet effectif, mais c’est sa première saison en Ligue 1, il ne connaissait pas le Championnat, il a une nouvelle équipe… Ce qu’il fait, c’est fort. Mason Greenwood, c’est pareil, un scandale. Il fait meilleur buteur de L1 (21 buts, à égalité avec Ousmane Dembélé). C’est un attaquant de classe internationale. Jouer à côté de lui, c’est un plaisir. Il n’a même pas eu besoin d’un temps d’adaptation, il sait jouer des deux pieds. Et dans la vie, il est très tranquille. Adrien Rabiot ? C’est un triple scandale en fait. Comment on ne peut pas le mettre ? La seule explication, c’est qu’au moment des votes, on était un peu moins bien. Mais la meilleure réponse, on l’a donnée sur le terrain. Adrien Rabiot est l’un des meilleurs milieux de Ligue 1 et il n’a pas besoin de trophée ou d’équipe type pour le montrer.»