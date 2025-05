PSG : pourquoi Luis Campos est devenu conseiller sportif du groupe QSI

C’était annoncé depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : Luis Campos a prolongé son aventure avec le Paris Saint-Germain. «Qatar Sports Investments (QSI), l’un des groupes d’investissement les plus influents au monde dans les domaines du sport, du divertissement, des arts et de la culture – actionnaire majoritaire du Paris Saint-Germain, actionnaire minoritaire du SC Braga, et investisseur dans plusieurs autres entités sportives et culturelles de premier plan – annonce aujourd’hui (jeudi, ndlr) la prolongation du contrat de Luis Campos au poste de Conseiller Sportif du groupe jusqu’en 2030. M. Campos avait rejoint QSI en juin 2022 pour une durée initiale de trois ans», indiquait, à ce titre, le communiqué du groupe.

Des missions élargies, de nouveaux investissements à prévoir ?

Prolongé de cinq saisons supplémentaires, le natif d’Esposende va ainsi poursuivre ses missions de conseiller sportif avec les champions de France mais pas seulement… En effet, en annonçant la prolongation du dirigeant de 60 ans, passé par l’AS Monaco puis le LOSC, le groupe QSI a également acté une évolution du rôle de ce dernier. Concrètement, Luis Campos va désormais «superviser la stratégie sportive du Groupe QSI dans son ensemble, y compris le football masculin du Paris Saint-Germain et le conseil auprès du SC Braga». Une nouvelle casquette qui permettra donc au Portugais d’intervenir dans la gestion de Braga, club portugais dont QSI détient 30 % du capital depuis 2023 (21,67 % au départ, en octobre 2022).

Outre ces responsabilités élargies, l’architecte de la réussite actuelle des Franciliens continuera, parallèlement, de jouer un rôle clé sur le recrutement et plus particulièrement «l’identification de nouvelles opportunités d’investissement dans le football multi-clubs, les actifs sportifs internationaux et les talents de haut niveau. À ce titre, il poursuivra sa mission en matière de détection de talents, de recrutement et, de tout sujet lié aux talents sportifs au sein du Groupe», précise en ce sens le communiqué. Après Braga, le groupe QSI, avec l’aide de Luis Campos, pourrait donc poursuivre cette stratégie d’investissements auprès d’autres clubs…

Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique, Luis Campos, l’inséparable trio

Une chose est sûre, cette prolongation - accompagnée d’un rôle élargi - confirme un peu plus la stabilité de la formation parisienne au cours des derniers mois. D’après nos indiscrétions, ce nouveau rôle de conseiller sportif du groupe QSI s’inscrit ainsi dans une logique d’un projet conduit en symbiose entre Nasser al-Khelaïfi, le président du club restant évidemment le premier décisionnaire, Luis Enrique, le technicien parisien, et donc Luis Campos. «Je suis ravi de poursuivre mon aventure avec QSI jusqu’en 2030. Nous pouvons être fiers de la manière dont nous avons transformé les clubs, les projets et la culture du Groupe au cours de ces trois années, et je suis convaincu que ce n’est que le début», a d’ailleurs confié, ce jeudi, l’intéressé avant d’envoyer un message fort à son président.

«Je remercie sincèrement l’ensemble de l’équipe et le Président pour sa confiance, son soutien constant, et sa vision inspirante qui guide le succès exceptionnel de QSI. Je suis impatient de continuer à écrire l’histoire du Groupe dans les années à venir». Une impatience également partagée par Nasser Al-Khelaïfi lui-même. «Nous sommes très heureux de renouveler Luis Campos au poste de Conseiller Sportif du Groupe jusqu’en 2030. Nous construisons notre projet sur le long terme et Luis a accompli un travail formidable au cours des trois dernières années. Nous avons aujourd’hui une grande stabilité, une vision claire et une ambition partagée au sein de notre Groupe, sur l’ensemble de nos actifs – ce dont je remercie Luis – et nous nous réjouissons des succès à venir et de la concrétisation des objectifs à long terme de QSI». Plus uni que jamais, le PSG va désormais tenter de marquer l’histoire en remportant, pour la première fois de son histoire, la Ligue des Champions. Rendez-vous, le 31 mai prochain, du côté de Munich.