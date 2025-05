Luis Campos prolongé jusqu’en 2030

Comme prévu et annoncé depuis un certain temps, Luis Campos va poursuivre sa mission au Paris Saint-Germain. Arrivé en juin 2022 en tant que conseiller football de Nasser Al-Khelaifi, le Portugais a parfois été contesté mais il s’est imposé comme l’architecte idéal de l’effectif parisien, en accord avec Luis Enrique, avec lequel les relations sont au beau fixe. Résultat, le PSG a décidé de prolonger son contrat jusqu’en 2030.

Avec un élargissement de ses fonctions, puisque Luis Campos est désigné en tant que Conseiller sportif, et aura pour mission de superviser la stratégie sportive du groupe QSI, donc le PSG mais aussi le SC Braga. « Je suis ravi de poursuivre mon aventure avec QSI jusqu’en 2030. Nous pouvons être fiers de la manière dont nous avons transformé les clubs, les projets et la culture du Groupe au cours de ces trois années, et je suis convaincu que ce n’est que le début. Je remercie sincèrement l’ensemble de l’équipe et le Président Nasser Al-Khelaïfi pour sa confiance, son soutien constant, et sa vision inspirante qui guide le succès exceptionnel de QSI. Je suis impatient de continuer à écrire l’histoire du Groupe dans les années à venir », a réagi Luis Campos dans le communiqué publié.