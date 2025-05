Luis Campos va prolonger au Paris Saint-Germain !

L’avenir de Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, restait très flou. Sous contrat jusqu’en 2025, il ne savait toujours pas s’il serait prolongé, d’autant que le PSG a déjà sondé Andrea Berta, ancien directeur sportif de l’Atlético de Madrid, en vue d’une possible succession. La faute à un bilan en demi-teinte entre réussites (Barcola, João Neves) et échecs (Skriniar, Ugarte) et des doutes initiaux de Nasser al-Khelaïfi. Le président du PSG était lui-même sorti du silence pour aborder l’avenir de son conseiller sportif : «Luis Campos est très heureux à Paris. Je suis très content de ce que fait Luis Campos depuis qu’il est ici. Je veux qu’il prolonge son contrat avec le PSG. Depuis que je suis président, je n’ai jamais ressenti une telle osmose entre un directeur sportif et son entraîneur», avait-il expliqué aux médias. Approché par deux grands clubs de Premier League et par l’Arabie saoudite, en vue du Mondial organisé en 2034, Luis Campos a également d’autres sollicitations, mais cette prise de parole de son président semblait annoncer que son avenir serait bien à Paris.

La suite après cette publicité

Mais tout va très vite dans le football et entre une vérité réelle et une simple communication, la frontière peut être parfois fine. Il était difficile d’être sûr quant à l’avenir de Campos au PSG, tant l’incertitude continuait de planer. La rumeur Andrea Berta avait même pris de l’ampleur, avant que ce dernier ne choisisse de rejoindre les bureaux d’Arsenal. Alors que Luis Enrique a récemment prolongé son bail avec le club de la capitale jusqu’en juin 2027 et que plusieurs cadres (Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes…) ont par ailleurs juré fidélité aux Rouges et Bleus, le stratège portugais était lui toujours dans le flou. Les négociations, qui avaient été stoppées pendant un temps, ont repris de plus belle ces dernières semaines, et l’issue devrait bien être positive pour toutes les parties.

La suite après cette publicité

Luis Campos travaille déjà sur le mercato !

Après plusieurs semaines où le brouillard régnait autour de ce dossier, tout semble désormais éclairci : Luis Campos va poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain et Luis Enrique pourra compter sur son bras droit pour développer un projet sportif qui ne cesse d’impressionner toute l’Europe. Avec les arrivées de Willian Pacho, Désiré Doué, Bradley Barcola, João Neves et Vitinha, le dirigeant portugais a multiplié les jolis coups pour amener à l’entraîneur espagnol des pépites à développer et à faire exploser : «avec Luis, j’ai un contact quotidien. Si on ne se voit pas physiquement, on s’appelle, mais en général, on se voit. J’ai commencé ce projet avec lui, c’est avec lui que je me suis entretenu en arrivant. On ne sait pas ce qui va se passer, mais clairement, je voudrais que ce futur s’écrive avec Luis Campos et avec son équipe», avait déjà martelé l’ex-sélectionneur de la Roja en novembre.

De plus, d’après nos indiscrétions, Luis Campos est déjà en train de travailler sur son grand projet pour le mercato estival. Le Paris Saint-Germain va connaître une fin d’année 2025 très mouvementée avec plusieurs compétitions à jouer et qui devrait prendre beaucoup de place dans l’actualité parisienne : finale de Coupe de France contre Reims, finale de Ligue des Champions contre l’Inter Milan et cette Coupe du Monde des clubs nouveau format à 32 équipes qui aura lieu entre le 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis. En ce sens, Luis Campos prend de l’avance et a déjà coché les axes de progression d’un projet parisien qui sera dirigé par Luis Enrique jusqu’en 2027. Le PSG est plus que jamais stable.