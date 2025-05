EdF : le Real Madrid et Chelsea gâchent les plans de Didier Deschamps

Au lendemain de l’annonce de sa liste, Didier Deschamps ne sait toujours pas quand il retrouvera ses convoqués. S’il aimerait les récupérer le vendredi 30 mai (sauf les finalistes de Ligue des Champions) pour se donner 5 jours de préparation avant la demi-finale de Ligue des Nations contre l’Espagne (le 5 juin), le sélectionneur tricolore a dû se heurter à la réticence de certains clubs, pour ne pas dire plus. Comme indiqué hier, plusieurs clubs ont exprimé leur grogne et se réfugient derrière le règlement de la FIFA pour demander à leurs joueurs de rejoindre leur sélection qu’à partir du lundi 2 juin (trois jours après la date espérée par Deschamps), début officiel de la trêve internationale.

Avec un calendrier de plus en plus chargé et la nouvelle édition de la Coupe du Monde des clubs qui approche à grand pas, les dirigeants souhaitent conserver leurs joueurs le plus longtemps possible, et c’est justement le cas du Real Madrid et de Chelsea. Les Merengues ont demandé à Tchouameni et Mbappé de profiter de leurs congés jusqu’à lundi, et les Blues préfèrent aussi garder Malo Gusto jusqu’à cette date, lui qui pourrait jouer la finale de C4 contre le Betis le 28 mai. Les joueurs pourraient alors être amenés à négocier eux-mêmes avec leurs clubs, en insistant sur la possibilité de se reposer à Clairefontaine…